В ГУР пока не подтвердили смерть Пригожина в авиакатастрофе
В ГУР подтвердили гибель пособника предводителя ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина в авиакатастрофе в Тверской области РФ 23 августа. В то же время разведка еще проверяет информацию о смерти финансиста наемников Евгения Пригожина.
Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в интервью Укринформу.
Что ГУР знает о забилье руководства вагнеровцев
23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer. Среди пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. В авиакатастрофе погибли 10 человек.
"Пока на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. Что касается Пригожина, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты", — отметил он.
В то же время в РФ закрытые похороны Пригожина провели еще 29 августа.
"Что касается самого главаря ЧВК, я думаю, что нужно еще некоторое время подождать" , — подчеркнул представитель украинской разведки.
Напомним, ISW проанализировал, зачем РФ засекретила похороны Пригожина.
Также СМИ писали, что в преддверии гибели Пригожина из Африки выманило Минобороны РФ.
В то же время Владимир Зеленский заявил, что смерть Пригожина свидетельствует о том, что Путин не уважает свое слово.