В ГУР пока не подтвердили смерть Пригожина в авиакатастрофе

Финансист ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. Иллюстративное фото: росСМИ

В ГУР подтвердили гибель пособника предводителя ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина в авиакатастрофе в Тверской области РФ 23 августа. В то же время разведка еще проверяет информацию о смерти финансиста наемников Евгения Пригожина.

Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в интервью Укринформу.

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23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer. Среди пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. В авиакатастрофе погибли 10 человек.

"Пока на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. Что касается Пригожина, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты", — отметил он.

В то же время в РФ закрытые похороны Пригожина провели еще 29 августа.

"Что касается самого главаря ЧВК, я думаю, что нужно еще некоторое время подождать" , — подчеркнул представитель украинской разведки.

Напомним, ISW проанализировал, зачем РФ засекретила похороны Пригожина.

Также СМИ писали, что в преддверии гибели Пригожина из Африки выманило Минобороны РФ.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что смерть Пригожина свидетельствует о том, что Путин не уважает свое слово.