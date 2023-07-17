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В ГУР прокомментировали взрыв на Крымском мосту

17 июля 2023 08:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Взрыв на крымском мосту: что говорят в ГУР
Спикер ГУР Андрей Юсов. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Спикер ГУР Андрей Юсов прокомментировал инцидент на Крымском мосту, цитируя начальника разведки Кирилла Буданова. Дополнительных комментариев на этот счет больше не дают.

Об этом заявил Андрей Юсов в комментарии для Суспільного.

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Юсов сказал, что сейчас все могут наблюдать за тем, как на Крымском мосту образовались километровые пробки. Дополнительных комментариев по поводу причин инцидента в ГУР не дают.

"Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушения мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев причин этого — мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост — конструкция там излишняя", — говорит Юсов.

И добавляет, что разрушение секции моста спровоцирует у россиян проблемы с логистикой, что создает преимущества для Сил обороны Украины.

"Поскольку остров используется россиянами как большой логистический хаб для перемещения сил и средств в глубь территории Украины. Конечно, любые логистические проблемы — это дополнительные осложнения для оккупантов, которые создают потенциальные перевесы для украинских сил обороны", — добавил Юсов.

Напомним, ночью, 17 июля, на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.

Позже появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мосту. На кадре можно увидеть, как над местом взрыва поднимается густой дым.

Добавим, что оккупационные власти Крыма прокомментировали инцидент на Крымском мосту. Однако конкретные причины взрыва там не назвали.

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