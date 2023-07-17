Вибух на кримському мосту: що кажуть у ГУР

Речник ГУР Андрій Юсов. Фото: google

Речник ГУР Андрій Юсов прокоментував інцидент на Кримському мосту, цитуючи начальника розвідки Кирила Буданова. Додаткових коментарів з цього приводу більше не надають.

Про це заявив Андрій Юсов у коментарі для Суспільного.

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Юсов сказав, що зараз усі можуть спостерігати за тим, як на Кримському мосту утворилися кілометрові затори. Додаткових коментарів з приводу причин інциденту у ГУР не надають.

"Зараз весь світ бачить багатокілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин цього — ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що "Кримський міст — конструкція там зайва", — каже Юсов.

І додає, що руйнування секції моста спровокує у росіян проблеми з логістикою, що створює переваги для Сил оборони України.

"Оскільки півострів використовується росіянами як великий логістичний хаб для переміщення сил і засобів в глиб теритрії України. Звичайно, будь-які логістичні проблеми — це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні перерваги для українських сил оборони", — додав Юсов.

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також стало відомо про загиблих та постраждалих.

Пізніше з'явилося відео перших хвилин після вибуху на Кримському мосту. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху піднімається густий дим.

Додамо, що окупаційна влада Криму прокоментувала інцидент на Кримському мосту. Однак конкретних причин вибуху там не назвали.