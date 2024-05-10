Спецоперация ГУР МО на левом берегу Днепра

Бойцы ГУР МОУ. Фото: facebook/73 морской центр СПП им. кошевого атамана Антина Головатого

Очень дерзкая операция, которую провели бойцы Генерального управления разведки Министерства обороны Украины вместе с военными других подразделений, стала настоящей неожиданностью для оккупантов. Украинские военные смогли захватить плацдарм на левом берегу Днепра и начать контрнаступление в Херсонской области.

Детали спецоперации командир спецподразделения ГУР МО Украины "Шаман" рассказал журналистам LB.ua в пятницу, 10 мая.

Читайте также:

Как украинские военные смогли создать плацдарм на левом берегу Днепра

В общении с журналистами командир спецназовцев подтвердил, что в августе 2023 года Силы безопасности и обороны Украины провели сверхсложную, но очень успешную боевую десантную операцию на Днепре, в его нижнем течении, благодаря которой на левом берегу Херсонской области, в районе населенных пунктов Крынки и Казачи Лагеря создали тактический плацдарм.

До сегодняшнего дня украинские бойцы удерживают этот плацдарм, который невероятно важен.

"Самый главный факт в этой истории — мы научились, так сказать, укрощать морскую стихию. До этого это вообще было обучение с нуля. Мы понимали, что имеем определенный опыт операций на воде, в частности, рейдов на лодках по еще наполненному Каховскому водохранилищу на Энергодар осенью 2022 года. А это, сказать по правде, были достаточно сложные операции, потому что всего морского, то есть водного маршрута, было около 40 километров", — рассказывает командир спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным "Шаман".

Также он отметил, что для подготовки этой операции ушло немало сил, а бойцы провели множество специальных тренировок.

"Мы провели определенное взаимодействие со смежными подразделениями. Не последнее участие в этом принял батальон одесской ТрО, также 8 полк спецназначения ССО. У нас там был друг Бобер — интересный парень, действительно умелый руководитель, достаточно адекватный и решительный командир ", — рассказал "Шаман" ".

Что помогло украинским спецназовцам так дерзко захватить плацдарм

По словам тогдашних командиров спецназовцев, большую роль в этой спецоперации сыграла не только подготовка и мастерская планировка, но и удача, потому что без нее никуда.

Украинские бойцы пошли в атаку в момент, когда у россиян началась ротация. Десантников РФ, занимавших позиции на левом берегу Днепра, поменяли десантники, входившие в состав новых бригад и были они, так сказать, молодыми и не слишком опытными.

"Это была совместная операция различных подразделений Сил безопасности и обороны с участием большого количества спецназовцев. И хотя она удалась не с первого раза — я откровенно говорю, в целом операцию провели довольно круто. Мы зашли на территорию противника, в межпозиционное пространство, сразу состоялось несколько достаточно интенсивных боестолкновений с враждебными наблюдательными постами. Некоторые почти в полном составе были уничтожены или взяты в плен", — отмечает командир подразделения ГУР.

По словам Шамана, на руку украинским защитникам в первую очередь сыграло то, что россияне не знали обстановки и даже территории. Большинство командиров и сержантов оккупационных войск тогда были ликвидированы или попали в плен.

Напомним, 5 мая, благодаря спецоперации ГУР в Бердянске взорвали автомобиль организатора застенков.

Ранее сообщалось, что бойцов Генерального управления разведки Министерства обороны Украины перебросили во Часов Яр, где сейчас ведутся очень тяжелые бои. Спецназовцы будут защищать этот населенный пункт.