Спецоперація ГУР МО на лівому березі Дніпра

Спецпризначенці ГУР МОУ. Фото: facebook/73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого

Дуже звухвала операція, яку провели спецпризначенці Генерального управління розвідки Міністерства оборони України разом з бійцями інших підрозділів, стала справжньою несподіванкою для окупантів. Українські військові змогли захопити плацдарм на лівому березі Дніпра та розпочати контрнаступ у Херсонській області.

Деталі спецоперації командир спецпідрозділу ГУР МО України "Шаман" розповів журналістам LB.ua у п'ятницю, 10 травня.

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Як українські військові змогли створити плацдарм на лівому березі Дніпра

У спілкуванні з журналістами командир спецпризначенців підтвердив, що у серпні 2023 року Сили безпеки й оборони України провели надскладну, але дуже успішну бойову десантну операцію на Дніпрі, у його нижній течії, завдяки якій на лівому березі Херсонської області, в районі населених пунктів Кринки й Козачі Лагері, створили тактичний плацдарм.

До сьогодні українські бійці утримують цей плацдарм, який є неймовірно важливим.

"Найголовніший факт у цій історії — ми навчилися, так би мовити, приборкувати морську стихію. До цього це взагалі було навчання з коліс. Ми розуміли, що маємо певний досвід операцій на воді, зокрема рейдів на човнах по ще наповненому Каховському водосховищу на Енергодар восени 2022 року. А це, сказати по правді, були досить складні операції, тому що загалом морського, тобто водного, маршруту було близько 40 кілометрів", — розповідає командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України з позивним "Шаман".

Також він зауважив, що для підготовки цієї операції витрачено немало сил, а бійці провели велику кількість спеціальних тренувань.

"Ми провели певну взаємодію із суміжними підрозділами. Не останню участь у цьому взяв батальйон одеської ТрО, також 8-й полк спецпризначення ССО. У нас там був друг Бобер — цікавий хлопець, дійсно вмілий керівник, досить адекватний і рішучий командир", — розповів "Шаман".

Що допомогло українським спецпризначенцям так зухвало захопити плацдарм

За словами тодішніх командирів спецпризначенців, велику роль у цій спецоперації відіграли не лише підготовка і майстерне планування, але й удача, бо без неї нікуди.

Українські бійці пішли в атаку у ту мить, коли у росіян розпочалась ротація. Десантників РФ, які займали позиції на лівому березі Дніпра, поміняли десантники, які входили до складу новостворених бригад і були, так сказати, молодими та не надто досвідченими.

"Це була спільна операція різних складових Сил безпеки й оборони за участю великої кількості спецпризначенців. І хоч вона вдалася не з першого разу — я відверто кажу, загалом операцію провели досить круто. Ми зайшли на територію противника, у міжпозиційний простір, відразу відбулося декілька досить інтенсивних боєзіткнень з ворожими спостережними постами. Декотрі майже в повному складі знищили або взяли в полон", — зазначає командир підрозділу ГУР.

За словами "Шамана", на руку українським захисникам в першу чергу зіграло те, що росіяни не знали обстановки і навіть території. Більшість командирів та сержантів окупаційних військ тоді були ліквідовані, чи потрапили в полон.

Нагадаємо, 5 травня завдяки спецоперації ГУР у Бердянську підірвали автомобіль організатора катівень.

Раніше повідомлялось, що бійців Генерального управління розвідки Міністерства оборони України перекинули до Часового Яру, де зараз точаться дуже важкі бої. Спецпризначенці оборонятимуть цей населений пункт.