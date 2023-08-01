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В ГУР рассказали, до каких пор будут продолжаться удары по Крымскому мосту

1 августа 2023 23:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГУР рассказали, до каких пор будут продолжаться удары по Крымскому мосту
Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, до какого момента будут продолжаться удары по Крымскому мосту. По его словам, этот незаконный объект должен быть демонтирован.

Об этом Андрей Юсов сказал в эфире телемарафона.

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Взрывы на Крымском мосту

Юсов рассказал, что россияне неоднократно говорили о максимальной защите Крымского моста и отсутствии каких-либо угроз. Однако уже два раза там раздавались взрывы, которые приводили к разрушениям.

"Это означает, что подобные эксцессы будут продолжаться и в будущем, пока украинская территория не будет деоккупирована, а незаконное сооружение, которое они называют Крымским мостом, не будет демонтировано", — сказал Юсов.

Напомним, недавно в интернете появились новые изображения с Крымским мостом со спутника. Снимки показывают процесс восстановления сооружения после атаки 17 июля.

Также мы писали, что РФ пытается обезопасить Крымский мост от новых атак. Так, сооружение загородили "специальным противодиверсионным боновым ограждением".

Добавим, в октябре 2022 года Служба безопасности Украины организовала атаку на Крымский мост, в результате которой он был серьезно поврежден. Однако детали в ведомстве не рассказали.

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