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В ГУР рассказали, что после сбития Ту-22 другой самолет оккупантов вынужден был развернуться

19 апреля 2024 12:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГУР рассказали, что после сбития Ту-22 другой самолет оккупантов вынужден был развернуться
Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал детали об уничтожении российского Ту-22. По его словам, после успешного удара второй самолет врага вынужден был развернуться.

Об этом Андрей Юсов рассказал в комментарии "Радио Свобода" в пятницу, 19 апреля.

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Юсов рассказал, что расстояние сбивания было около 300 километров от границы Украины. Он назвал это "действительно знаковой операцией".

"Уничтожен самолет стратегической авиации противника. Впервые во время выполнения боевой задачи собственно в воздухе за период полномасштабного вторжения. То есть другой самолет, который шел за ним, был вынужден развернуться. И это означает, что еще ряд ракет не был выпущен по Украине", — добавил представитель ГУР МО.

Напомним, военный самолет Ту-22м3 РФ был сбит в небе над Ставропольским краем. Именно из него этой ночью оккупанты атаковали украинские города.

Также мы писали, что самолет удалось сбить на расстоянии около 300 километров теми же средствами, которыми поразили российский самолет А-50.

война
разведка
самолет
Украина
оккупанты
ГУР
Андрей Юсов

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