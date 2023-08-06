В ГУР рассказали, что Россия могла имитировать запуск ракет из Беларуси
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Россия могла имитировать запуск ракет из Белоруссии. Это провокация, чтобы привлечь ее к войне в Украине.
Об этом сообщает Укринформ.
Комментарий ГУР
"О ракетах с территории Беларуси — вероятно, это был электронный пуск или имитация пуска, поскольку на территории этой страны размещены российские войска, силы и средства для разного рода провокаций, чтобы втянуть ее в войну против Украины", — отметил Юсов.
Представитель ГУР также объяснил, каким способом россияне могли осуществить имитационный пуск ракет.
"Физически его могло и не быть, но все могло быть обустроено так, будто пуски происходили с территории Беларуси. Информация сейчас проверяется", — добавил Юсов.
Напомним, что вчера вечером, 5 августа, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты запустили ракеты из РФ, а также из Беларуси.
Также мы писали, что Служба безопасности Украины установила, что Россия хочет использовать "вагнеровцев" для того, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. В настоящее время россияне готовят масштабную провокацию на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.
Добавим, что наемники ЧВК "Вагнер", которые дислоцируются в Беларуси, могут сделать провокации в отношении стран НАТО. Если это все же произойдет, Североатлантический союз будет расценивать это как действия, поддерживаемые Кремлем, а также ответит соответствующими действиями.