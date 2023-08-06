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В ГУР рассказали, что Россия могла имитировать запуск ракет из Беларуси

6 августа 2023 02:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В ГУР рассказали, что Россия могла имитировать запуск ракет из Беларуси
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Россия могла имитировать запуск ракет из Белоруссии. Это провокация, чтобы привлечь ее к войне в Украине.

Об этом сообщает Укринформ.

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"О ракетах с территории Беларуси — вероятно, это был электронный пуск или имитация пуска, поскольку на территории этой страны размещены российские войска, силы и средства для разного рода провокаций, чтобы втянуть ее в войну против Украины", — отметил Юсов.

Представитель ГУР также объяснил, каким способом россияне могли осуществить имитационный пуск ракет.

"Физически его могло и не быть, но все могло быть обустроено так, будто пуски происходили с территории Беларуси. Информация сейчас проверяется", — добавил Юсов.

Напомним, что вчера вечером, 5 августа, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты запустили ракеты из РФ, а также из Беларуси.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины установила, что Россия хочет использовать "вагнеровцев" для того, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. В настоящее время россияне готовят масштабную провокацию на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.

Добавим, что наемники ЧВК "Вагнер", которые дислоцируются в Беларуси, могут сделать провокации в отношении стран НАТО. Если это все же произойдет, Североатлантический союз будет расценивать это как действия, поддерживаемые Кремлем, а также ответит соответствующими действиями.

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