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В ГУР рассказали, сколько покушений было на Буданова

8 июня 2023 20:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГУР рассказали, сколько покушений было на Буданова
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: "Украинская правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов пережил более десяти покушений на себя. Он является важной "целью" для россиян.

Об этом сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью "Украинской правде".

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"Точно известно, что это более 10 попыток, но понятно, что есть официальный приговор, насколько может быть официальным для несуществующего фактически фиктивного государства, которым является Российская Федерация. Так, Буданов одна из важных целей для "русского мира", для российской пропаганды и для правящего режима Путина", — рассказал Юсов.

По его словам, Буданов отлично осознает это. Глава ГУР МО считает, что это хорошая оценка, позволяющая понять, что работа ведется в правильном направлении.

"Поэтому все меры безопасности принимаются, конечно, но на работу это не влияет командира подразделения, ведомства. В конце концов, я думаю, что бояться нужно именно Путину и его ближайшему окружению", — добавил Юсов.

Напомним, главный украинский разведчик Кирилл Буданов принимал участие в спецоперации в оккупированном Крыму в 2016 году. А на Донбассе получил несколько ранений, один обломок российской мины до сих пор находится в теле руководителя ГУР.

Также мы писали, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов обратился к российским военнослужащим. Он подчеркнул, что они могут закончить войну уже сейчас.

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