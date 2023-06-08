У ГУР розповіли, скільки замахів було на Буданова

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: "Українська правда"

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пережив понад десять замахів на себе. Він є важливою "ціллю" для росіян.

Про це сказав представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв'ю "Українській правді".

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"Точно відомо, що це більше 10 спроб, але зрозуміло, що є офіційний вирок, наскільки може бути офіційним для неіснуючої фактично фіктивної держави, якою є Російська Федерація. Так, Буданов одна з важливих цілей для "руского міра", для російської пропаганди і для правлячого режиму Путіна", — розповів Юсов.

За його словами, Буданов чудово усвідомлює це. Очільник ГУР МО вважає, що це добра оцінка, яка дозволяє зрозуміти, що робота ведеться у правильному напрямку.

"Тому всі заходи безпеки вживаються, звичайно, але на роботу це не впливає командира підрозділу, відомства. Зрештою, я думаю, що боятися потрібно саме Путіну і його найближчому оточенню", — додав Юсов.

Нагадаємо, головний український розвідник Кирило Буданов брав участь у спецоперації в окупованому Криму 2016 року. А на Донбасі отримав кілька поранень, один уламок російської міни досі перебуває в тілі керівника ГУР.

Також ми писали, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов звернувся до російських військовослужбовців. Він наголосив, що вони можуть закінчити війну вже зараз.