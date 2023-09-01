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В ГУР заявили, что мэр Москвы соврал о сбитии дронов в области

1 сентября 2023 13:54
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В ГУР заявили, что мэр Москвы соврал о сбитии дронов в области
Пожар в Любенцах Московской обл. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Утром, 1 сентября, в Московской и Курской областях раздались взрывы. Мэр Москвы сообщил о работе ПВО. Однако в регионе горит завод, где производят электронику для ракет.

Об этом сообщил спикер ГУР МО Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.

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После атаки БПЛА в Любенцах Московской области горит завод. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что работает противовоздушная оборона. В ГУР в свою очередь уверяют, что никакого сбития дронов не было.

"Собянин соврал — ничего их ПВО не сбило. Есть пожар в Люберцах, на Томилинском электронном заводе. На нем россияне производят электронику для ракет", —рассказал Юсов.

Как пишет РБК-Украина, операцию организовала украинская разведка. Однако в ГУР никак не опровергают и не подтверждают эту информацию.

Напомним, Буданов заявил, что после поражения РФ захочет реванша, у нас будет 10 лет, чтобы подготовиться.

Также глава ГУР рассказал о покушениях РФ на Зеленского.

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