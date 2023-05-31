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В Ялте оккупанты отбирают имущество украинцев, не принявших российский паспорт

31 мая 2023 08:49
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Ялте оккупанты отбирают имущество украинцев, не принявших российский паспорт
Женщина с русским паспортом. Фото: Донбасс24
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 31 мая, генеральный штаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают разными способами заставлять украинцев перейти на российский паспорт. Теперь работники государственных учреждений на временно оккупированных территориях смогут забрать заработную плату только при наличии красного документа с двуглавой птицей.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

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Отсутствие паспорта РФ

На временно оккупированных территориях почти год оккупанты пытаются подавить украинцев, которые не переходят на российские документы. Россияне придумали новую схему — работники бюджетных учреждений смогут получить заработную плату только после переоформления в российском банке.

Однако это перешло к тому, что во временно оккупированной Ялте в Крыму российские оккупационные власти начали незаконно изымать недвижимость у граждан Украины, которые за период оккупации не перешли на российское гражданство. Отмечается, что в эти дома заселяются военнослужащие РФ.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне шантажируют украинских детей. Они принуждают их получать паспорта гражданина русской Федерации.

На временно оккупированную территорию Луганской области прибыли сотрудники российского Министерства внутренних дел. Они запугивают местных жителей, чтобы заставить получить паспорта РФ.

Власти Белгородской области объявили об эвакуации детей из нескольких районов. Несовершеннолетних вывезут в соседнюю Воронежскую область РФ.

Российский министр обороны Сергей Шойгу делает такие заявления о потерях украинской армии, что в них не верят даже россияне. Это нужно Шойгу для того, чтобы скрыть большие потери своих войск.

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