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В Евпатории раздались выстрелы, поднялся густой дым, — СМИ

18 августа 2023 20:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Евпатории раздались выстрелы, поднялся густой дым, — СМИ
Взрывы в Крыму. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 18 августа, в Евпатории, находящейся во временно оккупированном Крыму, раздались выстрелы. Над местом поднялся густой серый дым.

Об этом сообщают крымские СМИ.

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Следовательно, очевидцы слышали выстрелы на косе Биляус.

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Место, где раздавались выстрелы. Фото: крымские СМИ

Утверждают, что выстрелы раздавались один за другим. Вероятно, из крупнокалиберного оружия. Над местом поднялась стена дыма.

Пока причины и последствия выстрелов неизвестны.

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Дым в результате выстрела. Фото: крымские СМИ

Напомним, в пятницу, 18 августа, во временно оккупированном Энергодаре произошел взрыв в здании, где оккупационные власти разместили "народную милицию". Там в этот день было запланировано совещание так называемых управленцев.

Также мы писали, что в сети сообщали о группе БпЛА, вероятно летящей на Москву. Их заметили в городе Серпухов, расположенном в Подмосковье.

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