В Евпатории раздались выстрелы, поднялся густой дым, — СМИ
Вечером, 18 августа, в Евпатории, находящейся во временно оккупированном Крыму, раздались выстрелы. Над местом поднялся густой серый дым.
Об этом сообщают крымские СМИ.
Взрывы в Евпатории
Следовательно, очевидцы слышали выстрелы на косе Биляус.
Утверждают, что выстрелы раздавались один за другим. Вероятно, из крупнокалиберного оружия. Над местом поднялась стена дыма.
Пока причины и последствия выстрелов неизвестны.
Напомним, в пятницу, 18 августа, во временно оккупированном Энергодаре произошел взрыв в здании, где оккупационные власти разместили "народную милицию". Там в этот день было запланировано совещание так называемых управленцев.
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