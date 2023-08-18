В Евпатории раздались выстрелы, поднялся густой дым, — СМИ

Взрывы в Крыму. Фото иллюстративное: google

Вечером, 18 августа, в Евпатории, находящейся во временно оккупированном Крыму, раздались выстрелы. Над местом поднялся густой серый дым.

Об этом сообщают крымские СМИ.

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Следовательно, очевидцы слышали выстрелы на косе Биляус.

Место, где раздавались выстрелы. Фото: крымские СМИ

Утверждают, что выстрелы раздавались один за другим. Вероятно, из крупнокалиберного оружия. Над местом поднялась стена дыма.

Пока причины и последствия выстрелов неизвестны.

Дым в результате выстрела. Фото: крымские СМИ

Напомним, в пятницу, 18 августа, во временно оккупированном Энергодаре произошел взрыв в здании, где оккупационные власти разместили "народную милицию". Там в этот день было запланировано совещание так называемых управленцев.

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