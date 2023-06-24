В ISW объяснили, зачем Пригожин начал вооруженное восстание в России

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Российский бизнесмен Евгений Пригожин хочет отстранить от власти министра обороны Сергея Шойгу. Именно для этого он и устроил вооруженное восстание ЧВК "Вагнер".

Об этом в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

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Восстание Пригожина

Аналитики Института, оценивая начало бунта Евгения Пригожина, считают, что происходящее на территории России выступление ЧВК "Вагнер" вряд ли добьется успеха.

Кремль, судя по сообщениям об усилении мер безопасности, выступил против восстания "вагнеровцев".

Хотя, подчеркнули в ISW, не похоже, что Владимир Путин заранее знал об этом шаге Евггена Пригожина.

Зачем это владельцу "Вагнера"

По словам экспертов Института изучения войны, вряд ли Евгений Пригожин начал свое восстание для того, чтобы Кремль прислушался к нему и сменил руководство министерства обороны РФ.

Скорее всего, владелец ЧВК "Вагнер" на самом деле сам планирует насильно отстранить от власти министра обороны Сергея Шойгу.

Версия, что Пригожин действительно ожидал поддержки Путина, маловероятна, потому что президент России в последнее время — в частности, в вопросе подписания контрактов всех добровольцев с министерством обороны — был на стороне военного министерства и его руководителя.

Напомним, что в администрации российского президента Владимира Путина рассматривают все сценарии развития событий противостояния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В частности, не исключают сценарий начала гражданской войны в России.

Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. Кроме того, этим событиям предшествовало сообщение в Telegram-канале группировки с намекающим подтекстом.

Добавим, что в России на Первом канале состоялся экстренный выпуск новостей. В сюжете рассказали о "постановке" удара Минобороны РФ по "вагнеровцам" и призвали принять меры по задержанию Пригожина.