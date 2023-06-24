У ISW пояснили, навіщо Пригожин розпочав збройне повстання в Росії

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Російський бізнесмен Євген Пригожин хоче усунути від влади міністра оборони Сергія Шойгу. Саме для цього він і влаштував збройне повстання ПВК "Вагнер".

Про це у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Повстання Пригожина

Аналітики Інституту, оцінюючи початок бунту Євгена Пригожина, вважають, що цей виступ ПВК "Вагнер", який відбувається на території Росії, навряд чи досягне успіху.

Кремль, судячи з повідомлень про посилення заходів безпеки, виступив проти повстання "вагнерівців".

Хоча, підкреслили у ISW, не схоже, що Володимир Путін заздалегідь знав про цей крок Євггена Пригожина.

Навіщо це власнику "Вагнера"

За словами експертів Інституту вивчення війни, навряд чи Євген Пригожин розпочав своє повстання для того, аби Кремль дослухався до нього і змінив керівництво міністерства оборони РФ.

Найімовірніше, власник ПВК "Вагнер" насправді сам планує силоміць усунути від влади міністра оборони Сергія Шойгу.

Версію, що Пригожин справді чекав на підтримку Путіна, є малоімовірною, бо президент Росії останнім часом — зокрема, у питанні підписання контрактів усіх добровольців із міністерство оборони — був на боці військового міністерства і його очільника.

Нагадаємо, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають також сценарій початку громадянської війни в Росії.

Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. Крім того, цим подіям передував допис у Telegram-каналі угруповання із натякаючим підтекстом.

Додамо, що в Росії на Першому каналі відбувся екстрений випуск новин. У сюжеті розповіли про "постановку" удару Міноборони РФ по "вагнерівцям" та закликали вжити заходів для затримання Пригожина.