В Херсоне из-за обстрелов погиб местный житель

Последствия ударов по жилищной инфраструктуре 29 июля. Фото: Полиция Херсонской области

Российские оккупанты продолжают террор мирного населения. Так, 31 июля утром из-за обстрелов в Херсоне погиб гражданский.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Что известно об обстреле Херсона

Как известно, РФ продолжает наносить ракетные удары по Херсонщине и областному центру, чтобы не допустить продвижения ВСУ на этом направлении. Захватчики разрушают жилые дома и другую инфраструктуру. Также из-за обстрелов гибнут мирные украинцы.

Так, только за минувшие сутки обстрелам подверглись 25 населенных пунктов Херсонщины. А уже 31 июля оккупанты из "Градов" обстреляли Херсон.

"Сегодня около 8:20 оккупанты обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО "Град". Под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте", — сообщил глава ОГА.

Скриншот сообщения главы Херсонской ОГА

Напомним, в Генштабе рассказали о последствиях обстрелов за прошедшие сутки.

К тому же российские оккупанты могут готовиться к новым мощным обстрелам Украины. В настоящее время противник подтягивает авиацию.

В то же время Маляр рассказала, сколько территории освободили ВСУ на Бахмутском направлении.