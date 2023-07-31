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В Херсоне из-за обстрелов погиб местный житель

31 июля 2023 09:34
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Валерия Пержун
редактор
В Херсоне из-за обстрелов погиб местный житель
Последствия ударов по жилищной инфраструктуре 29 июля. Фото: Полиция Херсонской области
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Российские оккупанты продолжают террор мирного населения. Так, 31 июля утром из-за обстрелов в Херсоне погиб гражданский.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Что известно об обстреле Херсона

Как известно, РФ продолжает наносить ракетные удары по Херсонщине и областному центру, чтобы не допустить продвижения ВСУ на этом направлении. Захватчики разрушают жилые дома и другую инфраструктуру. Также из-за обстрелов гибнут мирные украинцы.

Так, только за минувшие сутки обстрелам подверглись 25 населенных пунктов Херсонщины. А уже 31 июля оккупанты из "Градов" обстреляли Херсон.

"Сегодня около 8:20 оккупанты обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО "Град". Под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте", — сообщил глава ОГА.

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Скриншот сообщения главы Херсонской ОГА

Напомним, в Генштабе рассказали о последствиях обстрелов за прошедшие сутки.

К тому же российские оккупанты могут готовиться к новым мощным обстрелам Украины. В настоящее время противник подтягивает авиацию.

В то же время Маляр рассказала, сколько территории освободили ВСУ на Бахмутском направлении.

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