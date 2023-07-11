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В Херсоне из-за вражеских обстрелов увеличилось количество раненых, — Прокудин

11 июля 2023 16:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Херсоне из-за вражеских обстрелов увеличилось количество раненых, — Прокудин
Александр Прокудин. Фото: Официальная страница/Telegram
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Из-за российских обстрелов Херсона пострадали пять человек. Среди них есть ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

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Кто пострадал

У 8-летней девочки диагностировали ранения средней степени тяжести. Во время российского удара она находилась во дворе дома.

"У 68-летнего мужчины — тяжелые ранения. Ему обломками травмировало голову, шею, грудную клетку, руки и ноги. Два человека, 56-летняя женщина и 52-летний мужчина, получили ранения средней степени тяжести", — подчеркнул он.

Еще один мужчина был ранен в Киндейке.

Все пострадавшие были госпитализированы, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Скриншот сообщения

Что произошло

Во вторник, 11 июля, российские террористы подло обстреляли жилые кварталы Херсона. Российские оккупационные войска ударили по гуманитарному штабу и по меньшей мере по пяти жилым домам. В местах обстрелов произошли пожары.

Напомним, 10 июля россияне в очередной раз обстреляли Херсон. В результате террористической атаки пострадал один человек.

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