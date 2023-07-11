В Херсоне из-за вражеских обстрелов увеличилось количество раненых, — Прокудин
Из-за российских обстрелов Херсона пострадали пять человек. Среди них есть ребенок.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Кто пострадал
У 8-летней девочки диагностировали ранения средней степени тяжести. Во время российского удара она находилась во дворе дома.
"У 68-летнего мужчины — тяжелые ранения. Ему обломками травмировало голову, шею, грудную клетку, руки и ноги. Два человека, 56-летняя женщина и 52-летний мужчина, получили ранения средней степени тяжести", — подчеркнул он.
Еще один мужчина был ранен в Киндейке.
Все пострадавшие были госпитализированы, медики оказывают им всю необходимую помощь.
Что произошло
Во вторник, 11 июля, российские террористы подло обстреляли жилые кварталы Херсона. Российские оккупационные войска ударили по гуманитарному штабу и по меньшей мере по пяти жилым домам. В местах обстрелов произошли пожары.
Напомним, 10 июля россияне в очередной раз обстреляли Херсон. В результате террористической атаки пострадал один человек.