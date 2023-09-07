В Херсоне оккупанты попали в одну из квартир жилого дома

Пожарные на месте попадания снаряда. Фото: МВД Украины

Российские захватчики совершили очередной обстрел Херсона. В результате атаки снаряд попал в квартиру жилого дома.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Читайте также:

Снаряд попал в жилой дом

Снаряд попал в одну из квартир девятиэтажки. В доме никого не было. Спасатели быстро прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар в одной из комнат квартиры.

Пожарные на месте попадания снаряда. Фото: МВД Украины

Пожарные на месте попадания снаряда. Фото: МВД Украины

Пожарные на месте попадания снаряда. Фото: МВД Украины

К тушению привлекалось 13 пожарных и 4 единицы техники.

Ранее мы сообщали, жительницу Херсона подозревают в коллаборационизме. Женщина способствовала принудительной паспортизации местного населения.

Напомним, жителей Херсона призвали 29 августа по возможности не выходить из дома, ведь обстрелы могут усилиться. Это связано с Днем памяти погибших защитников Украины.