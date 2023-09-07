У Херсоні окупанти поцілили в одну з квартир житлового будинку

Пожежники на місці влучання снаряду. Фото: МВС України

Російські загарбники здійснили черговий обстріл Херсону. Внаслідок атаки снаряд влучив у квартиру житлового будинку.

Про це повідомили в МВС України.

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Снаряд влучив у житловий будинок

Снаряд влучив в одну з квартир дев’ятиповерхівки. В помешканні нікого не було. Рятувальники швидко прибули на місце події та ліквідували пожежу в одній з кімнат квартири.

Пожежники на місці влучання снаряду. Фото: МВС України

Пожежники на місці влучання снаряду. Фото: МВС України

Пожежники на місці влучання снаряду. Фото: МВС України

До гасіння залучалось 13 вогнеборців та 4 одиниці техніки.

Раніше ми повідомляли, мешканку Херсона підозрюють у колабораціонізмі. Жінка сприяла примусовій "паспортизації" місцевого населення.

Нагадуємо, жителів Херсона закликали 29 серпня за можливості не виходити з дому, адже обстріли можуть посилитись. Це пов'язано з Днем памʼяті загиблих захисників України.