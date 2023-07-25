Взрывы в Херсоне ночью 25 июля: атака на Юг

В Херсоне взрывы: РФ атакует Юг
Прогремели взрывы в Херсоне в ночь на 25 июля. В настоящее время в области не объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Херсоне ночью 25 июля
Обновлено 01:08. Взрывы раздались в Херсоне.
Обновлено 01:11. Актуальная карта воздушных тревог.
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Напомним, что в Сумской области ночью, 25 июля, раздались взрывы. Предварительно работает ПВО.
Также мы сообщали, что ночью, 25 июля, в Украине повторно объявлена воздушная тревога. Так, покраснели Сумская, Полтавская, Черкасская, Днепропетровская и другие области.
Добавим, что вечером, 24 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Была угроза атаки истребителей-ракетоносителей с российской границы.