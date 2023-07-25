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В Херсоне взрывы: РФ атакует Юг

25 июля 2023 01:04
обновлено: 01:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Херсоне ночью 25 июля: атака на Юг
Дым от взрыва ночью в городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Прогремели взрывы в Херсоне в ночь на 25 июля. В настоящее время в области не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Херсоне ночью 25 июля

Обновлено 01:08. Взрывы раздались в Херсоне.

Обновлено 01:11. Актуальная карта воздушных тревог.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

Напомним, что в Сумской области ночью, 25 июля, раздались взрывы. Предварительно работает ПВО.

Также мы сообщали, что ночью, 25 июля, в Украине повторно объявлена воздушная тревога. Так, покраснели Сумская, Полтавская, Черкасская, Днепропетровская и другие области.

Добавим, что вечером, 24 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Была угроза атаки истребителей-ракетоносителей с российской границы.

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