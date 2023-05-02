В Херсонской области 38-летний сапер подорвался на российской взрывчатке

Территория, на которой есть вражеские мины. Фото: ГСЧС

В Херсонской области сапер подорвался на российской взрывчатке. Инцидент произошел при исполнении обязанностей.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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Какие ранения получил сапер

Вчера, 1 мая, взрывотехники проводили разминирование вблизи села Малая Сейдеминуха Калиновской громады.

Одна из вражеских мин сдетонировала. В результате 38-летний сапер получил тяжелые ранения.

Мужчина потерял часть правой ноги, а также получил осколочные ранения лица. Потерпевшего госпитализировали. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

"Помните: саперы ежедневно рискуют жизнью, чтобы очистить нашу землю от российских боеприпасов. Цените их труд, соблюдайте правила безопасности!" — отметили в ОВА.

Напомним, российские оккупационные войска в Херсонской области минируют акваторию рек Днепр и Конка. На установленных российских минах уже несколько раз подрывались местные жители.

Также мы писали, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский обратился к участникам проходящего в Японии заседания министров сельского хозяйства стран G7 с просьбой о международной помощи в разминировании земель сельскохозяйственного назначения.

Добавим, российские оккупанты могут использовать бытовые предметы, чтобы маскировать взрывные устройства и оставлять их в неожиданных местах. Это может быть как на берегах рек, лесопарковых зонах и детских площадках, так и в домах и даже в игрушках.