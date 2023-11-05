В Херсонской ОВА показали последствия обстрелов РФ за минувшие сутки
За минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз обстреливали Херсонскую область. Враг совершил сто атак, выпустив 474 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации. По городу Херсон захватчики выпустили 12 снарядов.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрел Херсонской области
По словам Прокудина, российские оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, а также в учебное заведение.
В результате атаки РФ погибли два человека, еще шестеро — получили ранения.
Прокудин показал руины, которые недавно были школой в Дарьевской громаде. Враг сбросил на нее управляемую авиационную бомбу.
Он также опубликовал видео, на котором показал жилой квартал Херсона, который вчера, 4 ноября, обстреляла армия врага. Оккупанты били рядом с продуктовым магазином.
"О вечерних ужасах до сих пор напоминают поваленные деревья, разбросанное повсюду стекло, изрешеченные обломками стены, а также следы крови", — подчеркнул Прокудин.
Враг убил 55-летнего мужчину. Он погиб на месте, получив смертельные травмы.
По словам главы Херсонской ОВА, в состоянии средней тяжести в больнице находится 52-летняя женщина. Обломками российского снаряда ей ранило лицо, грудную клетку и ногу.
Напомним, армия РФ в очередной раз совершила смертельную атаку на Херсон вчера, 4 ноября. В результате вечерних обстрелов города погибли мужчина и женщина. В прокуратуре начато уголовное производство.
Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли Полтавскую область. В результате один человек погиб, также известно о пострадавших, среди которых двое детей.
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