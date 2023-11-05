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В Херсонской ОВА показали последствия обстрелов РФ за минувшие сутки

5 ноября 2023 14:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Херсонской ОВА показали последствия обстрелов РФ за минувшие сутки
Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз обстреливали Херсонскую область. Враг совершил сто атак, выпустив 474 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации. По городу Херсон захватчики выпустили 12 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По словам Прокудина, российские оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, а также в учебное заведение.

В результате атаки РФ погибли два человека, еще шестеро — получили ранения.

Прокудин показал руины, которые недавно были школой в Дарьевской громаде. Враг сбросил на нее управляемую авиационную бомбу.

Он также опубликовал видео, на котором показал жилой квартал Херсона, который вчера, 4 ноября, обстреляла армия врага. Оккупанты били рядом с продуктовым магазином.

"О вечерних ужасах до сих пор напоминают поваленные деревья, разбросанное повсюду стекло, изрешеченные обломками стены, а также следы крови", — подчеркнул Прокудин.

Враг убил 55-летнего мужчину. Он погиб на месте, получив смертельные травмы.

По словам главы Херсонской ОВА, в состоянии средней тяжести в больнице находится 52-летняя женщина. Обломками российского снаряда ей ранило лицо, грудную клетку и ногу.

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Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, армия РФ в очередной раз совершила смертельную атаку на Херсон вчера, 4 ноября. В результате вечерних обстрелов города погибли мужчина и женщина. В прокуратуре начато уголовное производство.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли Полтавскую область. В результате один человек погиб, также известно о пострадавших, среди которых двое детей.

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