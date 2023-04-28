В Херсонской ОВА рассказали, сколько раз оккупанты обстреливали регион
За минувшие сутки, 27 апреля, российские оккупационные войска 61 раз обстреляли Херсонскую область. Противник выпустил по региону 356 снарядов.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелы Херсона
"За минувшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив 356 снарядов из тяжелой артиллерии, БпЛА и авиации", — рассказал Прокудин.
Он добавил, что город Херсон враг обстрелял шесть раз.
Известно, что российские военные попали в жилые кварталы населённых пунктов области. Из-за российской атаки два человека погибли, трое получили ранения.
Напомним, в ночь с 27 на 28 апреля во всех регионах Украины звучала сирена воздушной тревоги. Несколько украинских городов оказались под ударом российских ракет, погибли мирные жители.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о деталях массового ракетного удара. По его словам, российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.
Всего было уничтожено 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555.