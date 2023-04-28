В Херсонской ОВА рассказали, сколько раз оккупанты обстреливали регион

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Суспільне

За минувшие сутки, 27 апреля, российские оккупационные войска 61 раз обстреляли Херсонскую область. Противник выпустил по региону 356 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"За минувшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив 356 снарядов из тяжелой артиллерии, БпЛА и авиации", — рассказал Прокудин.

Он добавил, что город Херсон враг обстрелял шесть раз.

Известно, что российские военные попали в жилые кварталы населённых пунктов области. Из-за российской атаки два человека погибли, трое получили ранения.

Напомним, в ночь с 27 на 28 апреля во всех регионах Украины звучала сирена воздушной тревоги. Несколько украинских городов оказались под ударом российских ракет, погибли мирные жители.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о деталях массового ракетного удара. По его словам, российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Всего было уничтожено 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555.