Захватчики хотят отправлять на войну пенсионеров с оккупированных территорий

В ход идут все: оккупанты отправляют снова на войну раненых и заинтересовались пенсионерами
Оккупанты ищут новые способы, как пополнить огромные потери среди бойцов на фронте. И для этого захватчики не нашли лучшего результата, как привлечь пенсионеров и вернуть раненых.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
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Что известно
Так, по данным Минобороны, на днях во временно оккупированном Донецке военные комиссариаты получили указание по уточнению персональных учетных данных офицеров запаса в возрасте до 65 лет включительно. А также солдат, сержантов и прапорщиков запаса до 50 лет.
Кроме того, в гостинице "Донбасс" в городе Кадиевка работает военно-врачебная комиссия. Цель которой — признание пригодными раненых оккупантов, для дальнейшей отправки на фронт.
"Таким образом, российское военное руководство пытается оперативно восстанавливать свои подразделения", — говорится в сообщении.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что только за минувшие сутки, 5 марта, российские оккупационные войска потеряли более 600 захватчиков и десятки единиц техники.
Напомним, в британской разведке заявляли, что из-за нехватки современной техники, оккупанты отправляют на фронт бронетехнику 1950-1960 годов.