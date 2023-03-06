Захватчики хотят отправлять на войну пенсионеров с оккупированных территорий

В Луганской области военно-врачебная комиссия возвращает раненых окупантов на фронт

Оккупанты ищут новые способы, как пополнить огромные потери среди бойцов на фронте. И для этого захватчики не нашли лучшего результата, как привлечь пенсионеров и вернуть раненых.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Что известно

Так, по данным Минобороны, на днях во временно оккупированном Донецке военные комиссариаты получили указание по уточнению персональных учетных данных офицеров запаса в возрасте до 65 лет включительно. А также солдат, сержантов и прапорщиков запаса до 50 лет.

Кроме того, в гостинице "Донбасс" в городе Кадиевка работает военно-врачебная комиссия. Цель которой — признание пригодными раненых оккупантов, для дальнейшей отправки на фронт.

"Таким образом, российское военное руководство пытается оперативно восстанавливать свои подразделения", — говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что только за минувшие сутки, 5 марта, российские оккупационные войска потеряли более 600 захватчиков и десятки единиц техники.

Напомним, в британской разведке заявляли, что из-за нехватки современной техники, оккупанты отправляют на фронт бронетехнику 1950-1960 годов.