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У хід йдуть всі: окупанти відправляють знов на війну поранених та зацікавились пенсіонерами

6 березня 2023 20:50
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Загарбники хочуть відправляти на війну пенсіонерів з окупованих територій
На Луганщині військово-лікарська комісія повертає поранених окупантів на фронт
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Окупанти шукають нові способи, як поповнити величезні втрати серед бійців на фронті. І для цього загарбники не знайшли кращого результату, як залучити пенсіонерів та повернути раніше поранених.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Що відомо

Так, за даними Міноборони, днями у тимчасово окупованому Донецьку військові комісаріати отримали вказівку щодо уточнення персональних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років включно. А також солдатів, сержантів і прапорщиків запасу віком до 50 років.

Окрім того, у готелі "Донбас", що у місті Кадіївка, працює військово-лікарська комісія. Мета якої — визнання придатними поранених окупантів задля подальшої відправки на фронт.

"Таким чином, російське військове керівництво намагається оперативно відновлювати свої підрозділи", — йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що лише за минулу добу, 5 березня, російські окупаційні війська втратили понад 600 загарбників та десятки одиниць техніки.

Нагадаємо, у британській розвідці заявляли, що через нестачу сучасної техніки, окупанти відправляють на фронт бронетехніку 1950-1960 років.

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