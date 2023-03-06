Загарбники хочуть відправляти на війну пенсіонерів з окупованих територій

У хід йдуть всі: окупанти відправляють знов на війну поранених та зацікавились пенсіонерами
Окупанти шукають нові способи, як поповнити величезні втрати серед бійців на фронті. І для цього загарбники не знайшли кращого результату, як залучити пенсіонерів та повернути раніше поранених.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
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Що відомо
Так, за даними Міноборони, днями у тимчасово окупованому Донецьку військові комісаріати отримали вказівку щодо уточнення персональних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років включно. А також солдатів, сержантів і прапорщиків запасу віком до 50 років.
Окрім того, у готелі "Донбас", що у місті Кадіївка, працює військово-лікарська комісія. Мета якої — визнання придатними поранених окупантів задля подальшої відправки на фронт.
"Таким чином, російське військове керівництво намагається оперативно відновлювати свої підрозділи", — йдеться у повідомленні.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що лише за минулу добу, 5 березня, російські окупаційні війська втратили понад 600 загарбників та десятки одиниць техніки.
Нагадаємо, у британській розвідці заявляли, що через нестачу сучасної техніки, окупанти відправляють на фронт бронетехніку 1950-1960 років.