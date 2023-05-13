Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Хмельницкой области увеличилось количество пострадавших в результате обстрела arrow

В Хмельницкой области увеличилось количество пострадавших в результате обстрела

13 мая 2023 17:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Хмельницкой области увеличилось количество пострадавших в результате обстрела
Российская ракета в небе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Хмельницкой области увеличилось количество пострадавших из-за атаки российских оккупантов. Сейчас известно о 30 людях, которые получили ранения.

Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин в эфире телемарафона.

Читайте также:

Пострадавшие в Хмельницкой области

По словам Симчишина, люди получили легкие ранения. Их жизни ничего не угрожает.

Мэр Хмельницкого сообщил, что двое пострадавших были госпитализированы.

Напомним, сегодня, 13 мая, россияне нанесли очередной удар по Украине. В результате попадания в объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области взрывной волной был поврежден ряд зданий.

Также мы писали, что в большинстве регионов Украины этой ночью объявлена воздушная тревога. В Николаеве и Херсоне были слышны взрывы. В результате вражеской атаки в Николаеве произошло возгорание в многоэтажке и на одном гражданском объекте.

Добавим, российские оккупационные войска продолжают обстреливать территорию Украины. Военные РФ атаковали Донецкую область город Константиновку: погибли два человека. В частности, 15-летняя девочка.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас