В Хмельницкой области увеличилось количество пострадавших в результате обстрела

Российская ракета в небе. Фото: росСМИ

В Хмельницкой области увеличилось количество пострадавших из-за атаки российских оккупантов. Сейчас известно о 30 людях, которые получили ранения.

Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин в эфире телемарафона.

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Пострадавшие в Хмельницкой области

По словам Симчишина, люди получили легкие ранения. Их жизни ничего не угрожает.

Мэр Хмельницкого сообщил, что двое пострадавших были госпитализированы.

Напомним, сегодня, 13 мая, россияне нанесли очередной удар по Украине. В результате попадания в объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области взрывной волной был поврежден ряд зданий.

Также мы писали, что в большинстве регионов Украины этой ночью объявлена воздушная тревога. В Николаеве и Херсоне были слышны взрывы. В результате вражеской атаки в Николаеве произошло возгорание в многоэтажке и на одном гражданском объекте.

Добавим, российские оккупационные войска продолжают обстреливать территорию Украины. Военные РФ атаковали Донецкую область город Константиновку: погибли два человека. В частности, 15-летняя девочка.