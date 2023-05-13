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У Хмельницькій області збільшилася кількість постраждалих внаслідок обстрілу

13 травня 2023 17:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Хмельницькій області збільшилася кількість постраждалих внаслідок обстрілу
Російська ракета в небі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Хмельницькій області збільшилася кількість постраждалих через атаку російських окупантів. Наразі відомо про 30 людей, які отримали поранення.

Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин в ефірі телемарафону

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За словами Симчишина, люди отримали легкі поранення. Їхньому життю нічого не загрожує. 

Мер Хмельницького повідомив, що двох постраждалих було госпіталізовано.

Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, росіяни завдали черговий удар по Україні. Внаслідок влучання у об'єкт критичної інфраструктури у Хмельницькій області вибуховою хвилею було пошкоджено низку будівель.

Також ми писали, що у більшості регіонів України цієї ночі оголошено повітряну тривогу. У Миколаєві та Херсоні було чути вибухи. Внаслідок ворожої атаки у Миколаєві сталося займання у багатоповерхівці та на одному цивільному об'єкті.

Додамо, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати територію України. Військові РФ атакували Донецьку область місто Костянтинівку: загинуло двоє людей. Зокрема — 15-річна дівчинка.

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