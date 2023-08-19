В Хмельницкой ОВА рассказали о последствиях российского обстрела

Взрыв ночью. Иллюстративное фото: google.com

Сегодня ночью, 19 августа, российские оккупанты обстреляли Хмельницкую область. В результате атаки пострадали люди и дома.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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Последствия ночной атаки

"В нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной повреждены 30 домов, выбиты окна и двери в 32 домовладениях", — рассказал Тюрин.

По его словам, две женщины были ранены обломками стекла, еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии.

Тюрин добавил, что оперативные группы продолжают работу по обследованию и выявлению последствий российской атаки.

Пост Хмельницкой ОВА. Фото: скриншот

Напомним, во время воздушной тревоги в Хмельницкой области ночью, 19 августа, раздались мощные взрывы.

Также мы писали, что сегодня ночью, 19 августа, российские оккупанты атаковали Украину с северного направления ударными беспилотниками Shahed-136/131. Противовоздушная оборона уничтожила почти все вражеские цели.