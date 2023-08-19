В Хмельницкой ОВА рассказали о последствиях российского обстрела
Сегодня ночью, 19 августа, российские оккупанты обстреляли Хмельницкую область. В результате атаки пострадали люди и дома.
Об этом рассказал первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Последствия ночной атаки
"В нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной повреждены 30 домов, выбиты окна и двери в 32 домовладениях", — рассказал Тюрин.
По его словам, две женщины были ранены обломками стекла, еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии.
Тюрин добавил, что оперативные группы продолжают работу по обследованию и выявлению последствий российской атаки.
Напомним, во время воздушной тревоги в Хмельницкой области ночью, 19 августа, раздались мощные взрывы.
Также мы писали, что сегодня ночью, 19 августа, российские оккупанты атаковали Украину с северного направления ударными беспилотниками Shahed-136/131. Противовоздушная оборона уничтожила почти все вражеские цели.