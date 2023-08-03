Вибухи в Києві вночі 3 серпня: куди цілить ворог

Вибухи в нічному місті. Фото: google.com

У Києві вночі, 3 серпня, гримлять гучні вибухи. В області вже довгий час зберігається повітряна тривога, причиною якої є те, що ворог не полишає надії дістатися столиці.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Києві вночі 3 серпня

Оновлено 03:26. Гучні вибухи пролунали в Києві. Попередньо працює ППО.

Оновлено 03:27. Місцеві пабліки стверджують, що вибух стався на правому березі столиці.

Джерело: t.me/kievreal1

Оновлено 03:29. Також є загроза атаки БпЛА для лівого берега Києва.

Джерело: t.me/kievreal1

Нагадаємо, що вночі, 3 серпня, в Київській області знову чути вибухи. Попередньо працює ППО по БпЛА.

Також ми писали, що поблизу Києва вночі, 3 серпня, лунають потужні вибухи. За офіційними даними, в Київській області на підступах до столиці працюють сили ППО.

Додамо, що вночі, 3 серпня, в Україні оголошено повітряну тривогу. "Почервоніли" Київська, Чернігівська, Полтавська та інші області. Є загроза атаки ворожих БпЛА.