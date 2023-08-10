Воздушная тревога добралась к Киеву: чем может атаковать РФ

ПВО сбивает цели. Фото: facebook.com/kpszsu

В ряде северных областей ночью, 10 августа, существует угроза применения врагом БпЛА. Сейчас в этих областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Обновлено 00:32. В ряде северных областей, в частности в Киеве и области, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:35. Мониторинговые каналы сообщают, что по областям работает ПВО. МВД и Воздушные силы призывают не снимать работу наших защитников.

Источник: t.me/kpszsu

Обновляется...