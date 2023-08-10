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Повітряна тривога дісталася Києва: чим може атакувати РФ

10 серпня 2023 00:28
оновлено: 00:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога дісталася Києва: чим може атакувати РФ
ППО збиває цілі. Фото: facebook.com/kpszsu
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У низці північних областей вночі, 10 серпня, є загроза застосування ворогом БпЛА. Наразі в цих областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 00:32. В низці північних областей, зокрема в Києві та області, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській оголошено повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:35. Моніторингові канали повідомляють, що по областях працює ППО. МВС та Повітряні сили закликають не знімати роботу наших захисників.

Джерело: t.me/kpszsu

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