Повітряна тривога дісталася Києва: чим може атакувати РФ
10 серпня 2023 00:28
оновлено: 00:37
ППО збиває цілі. Фото: facebook.com/kpszsu
У низці північних областей вночі, 10 серпня, є загроза застосування ворогом БпЛА. Наразі в цих областях оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 00:32. В низці північних областей, зокрема в Києві та області, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській оголошено повітряну тривогу.
Оновлено 00:35. Моніторингові канали повідомляють, що по областях працює ППО. МВС та Повітряні сили закликають не знімати роботу наших захисників.
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