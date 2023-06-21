В нескольких областях объявлена воздушная тревога: угроза беспилотников

Летящая ракета. Фото: Google

Ночью, 21 июня, Украиной начала распространяться воздушная тревога. Карта страны начала "краснеть" после часу ночи. Украинцев предупреждают о возможности ракетного обстрела и атаки беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине 21 июня

Ночью, 21 июня, воздушная тревога продолжается в таких областях:

Черкасская,

Полтавская,

Сумская.

01:40:

Сообщается, что существует угроза применения врагом ударных БПЛА.

01:46:

Сообщается, что карта воздушных тревог расширилась. Добавилась Кировоградская область. Следовательно, карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, ночью 20 июня, Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Силы воздушной обороны ВСУ уничтожили 32 из 35 примененных противником дронов-камикадзе.

Также ночью, 20 июня, в Украине долгое время сохранялась воздушная тревога. Также раздались взрывы в Винницкой и Хмельницкой областях.

Также мы писали, что скандальному главе Днепровской РГА депутаты фракции "УДАР Виталия Кличко" подарили барабаны "для снятия стресса" во время воздушной тревоги.