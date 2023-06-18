В нескольких областях снова объявлена воздушная тревога: угроза беспилотников
Ночью, 18 июня, по Украине вторично начала распространяться воздушная тревога. Украинцев предупреждают о возможности ракетного обстрела и атаки беспилотников.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога в Украине 18 июня
В нескольких регионах Украины 18 июня во второй раз за ночь объявили воздушную тревогу. Сообщается, что существует угроза применения врагом ударных БПЛА.
Карта воздушных тревог выглядит так:
01:45:
В Воздушных Силах ВСУ сообщают о возможной работе ПВО по враждебным БПЛА в Херсонской и Днепропетровской областях.
Напомним, в субботу, 17 июня, около 09:45 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Существовала угроза применения баллистического вооружения.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Николаевской и Кировоградской области и ракетной опасности для востока Украины.
Также мы писали, что Воздушные силы будут извещать об угрозе российских ракетных атак, а также атак дронами. Всю информацию они будут публиковать в своем официальном Telegram-канале.