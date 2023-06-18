В нескольких областях снова объявлена воздушная тревога: угроза беспилотников

Вражеские беспилотники в воздухе. Фото: Google

Ночью, 18 июня, по Украине вторично начала распространяться воздушная тревога. Украинцев предупреждают о возможности ракетного обстрела и атаки беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине 18 июня

В нескольких регионах Украины 18 июня во второй раз за ночь объявили воздушную тревогу. Сообщается, что существует угроза применения врагом ударных БПЛА.

Карта воздушных тревог выглядит так:

01:45:

В Воздушных Силах ВСУ сообщают о возможной работе ПВО по враждебным БПЛА в Херсонской и Днепропетровской областях.

Напомним, в субботу, 17 июня, около 09:45 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Существовала угроза применения баллистического вооружения.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Николаевской и Кировоградской области и ракетной опасности для востока Украины.

Также мы писали, что Воздушные силы будут извещать об угрозе российских ракетных атак, а также атак дронами. Всю информацию они будут публиковать в своем официальном Telegram-канале.