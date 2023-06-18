У кількох областях знову оголошено повітряну тривогу: загроза безпілотників

Ворожі безпілотники у повітрі. Фото: Google

Вночі, 18 червня, Україною вдруге почала ширитись повітряна тривога. Українців попереджають про можливість ракетного обстрілу та атаку безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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У кількох регіонах України 18 червня вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу. Повідомляється, що існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Мапа повітряних тривог виглядає так:

01:45:

У Повітряних Силах ЗСУ повідомляють про можливу роботу ППО по ворожих БпЛА на Херсонщині та Дніпропетровщині.

01:47:

Моніторингові канали пишуть, що шахеди летять у напрямку Кривого Рогу.

Нагадаємо, у суботу, 17 червня, близько 09:45 Україною почала ширитись повітряна тривога. Існувала загроза застосування балістичного озброєння.

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння на Миколаївську та Кіровоградську області та ракетну небезпеку для сходу України.

Також ми писали, що Повітряні сили сповіщатимуть про загрозу російських ракетних атак, а також атак дронами. Усю інформацію вони публікуватимуть у своєму офіційному Telegram-каналі.