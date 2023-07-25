Взрывы в Киевской области ночью 25 июля: подробности удара РФ

В Киевской области повторные взрывы: подробности удара
25 июля 2023 03:02
обновлено: 03:12
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Повторные взрывы прогремели ночью, 25 июля, в Киевской области. Предварительно, ПВО.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 03:05. По данным мониторинговых пабликов, в Киевской области снова работает ПВО.
Обновлено 03:07. Также воздушная тревога сохраняется в северных и западных областях. В Тернопольской области уже несколько раз подряд объявляли тревогу.
Обновлено 03:12. Повторные взрывы Киевской области.
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