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В Киевской области повторные взрывы: подробности удара

25 июля 2023 03:02
обновлено: 03:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Киевской области ночью 25 июля: подробности удара РФ
Срочная новость
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Повторные взрывы прогремели ночью, 25 июля, в Киевской области. Предварительно, ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 03:05. По данным мониторинговых пабликов, в Киевской области снова работает ПВО.

Обновлено 03:07. Также воздушная тревога сохраняется в северных и западных областях. В Тернопольской области уже несколько раз подряд объявляли тревогу.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:12. Повторные взрывы Киевской области.

Обновляется...

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