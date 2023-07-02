Воздушная тревога в Киевской области ночью 2 июля

Вражеские беспилотники в воздухе. Фото: google.com

Ночью 2 июля в Киевской и других областях объявлена воздушная тревога. Также есть угроза атаки вражеских беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Киевской области 2 июля

Обновлено 02:28. В Киевской области и в Киеве есть угроза применения вражеских беспилотников, как сообщили Воздушные силы.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 02:33. В Киевской и других областях — воздушная тревога. В Житомирской области есть угроза атаки вражеских БПЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Напомним, что в Украине ночью 2 июля продолжает распространяться воздушная тревога. Значительная часть областей "покраснела". Есть угроза атаки беспилотников и крылатых ракет.

Также мы писали, что в Николаевской области ночью 2 июля прогремели взрывы. Также на территории Украины сохраняется воздушная тревога.

Добавим, что ночью 2 июля в Запорожской области раздаются взрывы. Также идет воздушная тревога в ряде областей Украины.