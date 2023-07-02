Воздушная тревога в Киевской области ночью 2 июля

В Киевской и других областях воздушная тревога: угроза враждебных БПЛА
Ночью 2 июля в Киевской и других областях объявлена воздушная тревога. Также есть угроза атаки вражеских беспилотников.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога в Киевской области 2 июля
Обновлено 02:28. В Киевской области и в Киеве есть угроза применения вражеских беспилотников, как сообщили Воздушные силы.
Обновлено 02:33. В Киевской и других областях — воздушная тревога. В Житомирской области есть угроза атаки вражеских БПЛА.
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Напомним, что в Украине ночью 2 июля продолжает распространяться воздушная тревога. Значительная часть областей "покраснела". Есть угроза атаки беспилотников и крылатых ракет.
Также мы писали, что в Николаевской области ночью 2 июля прогремели взрывы. Также на территории Украины сохраняется воздушная тревога.
Добавим, что ночью 2 июля в Запорожской области раздаются взрывы. Также идет воздушная тревога в ряде областей Украины.