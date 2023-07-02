Повітряна тривога в Київській області вночі 2 липня

Ворожі безпілотники в повітрі. Фото: google.com

Вночі 2 липня в Київській та інших областях оголошено повітряну тривогу. Також є загроза атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 02:28. У Київській області та в Києві є загроза застосування ворожих безпілотників, як повідомили Повітряні сили.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 02:33. В Київській та інших областях — повітряна тривога.