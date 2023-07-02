Повітряна тривога в Київській області вночі 2 липня

У Київській та інших областях повітряна тривога: загроза ворожих БпЛА
2 липня 2023 02:27
оновлено: 02:34
Ворожі безпілотники в повітрі. Фото: google.com
Вночі 2 липня в Київській та інших областях оголошено повітряну тривогу. Також є загроза атаки ворожих безпілотників.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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