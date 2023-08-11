В КГВА рассказали, сколько вражеских целей удалось уничтожить во время ракетной атаки
Российские войска пытались нанести мощный ракетный удар по Киеву сегодня, 11 августа. Однако благодаря силам ПВО все вражеские цели были уничтожены.
Об этом заявил спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире телеканала "Киев 24".
Детали атаки на столицу
В КМВА сообщили, что все вражеские цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.
"Киев был атакован баллистическими ракетами типа Кинжал, должны поблагодарить наши силы ПВО за сбитые ракеты и, соответственно, всю информацию о количестве предоставят впоследствии Воздушные силы. Мы же можем сказать, что зафиксированы обломки на территории детской больницы в Оболонском районе. По предварительной информации, пострадавших нет" , — сказал спикер КГВА.
Напомним, ранее мы писали, что Россия в очередной раз пыталась нанести ракетный удар по Киеву . Силы ПВО сбили неприятельские цели, однако некоторые обломки упали в Оболонском районе столицы.
Добавим, продолжаются уже 534 сутки полномасштабной войны, которую начала Россия в Украине. За минувшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационный удар.