В КГВА рассказали, сколько вражеских целей удалось уничтожить во время ракетной атаки

Ракета "Кинжал". Иллюстративное фото: google.com

Российские войска пытались нанести мощный ракетный удар по Киеву сегодня, 11 августа. Однако благодаря силам ПВО все вражеские цели были уничтожены.

Об этом заявил спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире телеканала "Киев 24".

Читайте также:

Детали атаки на столицу

В КМВА сообщили, что все вражеские цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.

"Киев был атакован баллистическими ракетами типа Кинжал, должны поблагодарить наши силы ПВО за сбитые ракеты и, соответственно, всю информацию о количестве предоставят впоследствии Воздушные силы. Мы же можем сказать, что зафиксированы обломки на территории детской больницы в Оболонском районе. По предварительной информации, пострадавших нет" , — сказал спикер КГВА.

Напомним, ранее мы писали, что Россия в очередной раз пыталась нанести ракетный удар по Киеву . Силы ПВО сбили неприятельские цели, однако некоторые обломки упали в Оболонском районе столицы.

Добавим, продолжаются уже 534 сутки полномасштабной войны, которую начала Россия в Украине. За минувшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационный удар.