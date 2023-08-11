Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В КГВА рассказали, сколько вражеских целей удалось уничтожить во время ракетной атаки arrow

В КГВА рассказали, сколько вражеских целей удалось уничтожить во время ракетной атаки

11 августа 2023 12:08
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В КГВА рассказали, сколько вражеских целей удалось уничтожить во время ракетной атаки
Ракета "Кинжал". Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российские войска пытались нанести мощный ракетный удар по Киеву сегодня, 11 августа. Однако благодаря силам ПВО все вражеские цели были уничтожены.

Об этом заявил спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире телеканала "Киев 24".

Читайте также:

Детали атаки на столицу

В КМВА сообщили, что все вражеские цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.

"Киев был атакован баллистическими ракетами типа Кинжал, должны поблагодарить наши силы ПВО за сбитые ракеты и, соответственно, всю информацию о количестве предоставят впоследствии Воздушные силы. Мы же можем сказать, что зафиксированы обломки на территории детской больницы в Оболонском районе. По предварительной информации, пострадавших нет" , — сказал спикер КГВА.

 

Напомним, ранее мы писали, что Россия в очередной раз пыталась нанести ракетный удар по Киеву . Силы ПВО сбили неприятельские цели, однако некоторые обломки упали в Оболонском районе столицы.

Добавим, продолжаются уже 534 сутки полномасштабной войны, которую начала Россия в Украине. За минувшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационный удар.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз