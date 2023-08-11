У КМВА розповіли, скільки ворожих цілей вдалось знищити під час ракетної атаки

Ракета "Кинджал". Ілюстративне фото: google.com

Російські війська намагались завдати потужного ракетного удару по Києву сьогодні, 11 серпня. Однак завдяки силам ППО всі ворожі цілі були знищені.

Про це заявив речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі телеканалу "Київ 24".

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У КМВА повідомили, що всі ворожі цілі були знищені силами протиповітряної оборони.

"Київ був атакований балістичними ракетами типу Кинджал, маємо подякувати нашим силам ППО за збиті ракети і, відповідно, всю інформацію щодо кількості нададуть згодом Повітряні сили. Ми ж можемо сказати, що зафіксовані уламки на території дитячої лікарні в Оболонському районі. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — сказав речник КМВА.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія вчергове намагалась завдати ракетного удару по Києву. Сили ППО збили ворожі цілі, однак деякі уламки впали в Оболонському районі столиці.

Додамо, триває вже 534 доба повномасштабної війни, яку розпочала Росія в Україні. За минулу добу ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційний удар.