В Константиновке извлекли из-под завалов тела еще двух человек, среди них — ребенок

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

В Константиновке Донецкой области, которую 9 апреля трижды обстреляли оккупанты, из-под завалов дома достали тела женщины и ребенка. Таким образом, количество жертв в результате обстрела возросло до трех.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Последствия обстрела Константиновки

"Сегодня утром чрезвычайники изъяли из-под завалов тела женщины 1981 г.р. и мальчика 2011 г.р.", — написали в ГСЧС, говоря о жертвах.

Там добавили, что аварийно-спасательные работы завершены.

Стоит напомнить, что 9 апреля оккупанты из авиации попали в двухэтажку в городе Константиновка. В результате атаки произошло частичное разрушение здания.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, а также изъяли тело одного погибшего мужчины 1964 года рождения.

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Напомним, 6 апреля российские захватчики обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. В результате ранения получили семь мирных жителей.

Также мы писали, что 5 апреля в результате обстрела поселка Нью-Йорк погибла супружеская пара, есть пострадавшие.