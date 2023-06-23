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В Кремле впервые отреагировали на конфликт Пригожина и Шойгу: что сказали

23 июня 2023 22:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Конфликт Пригожина и Шойгу: в Кремле отреагировали
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В последнее время ведется конфликт между главарем ПВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В Кремле впервые отреагировали на их противостояние.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Реакция Кремля

В частности, в Кремле сказали, что сейчас предпринимаются все необходимые меры.

"Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Евгения Пригожина. Сейчас принимаются все необходимые меры", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

 

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Реакция Кремля. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что Минобороны РФ ударило по лагерям группировки "Вагнера". В ответ его главарь Евгений Пригожин пригрозил "разобраться".

Добавим, владелец ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял Минобороны РФ, недавно похваставшееся видео с уничтожением украинских танков Leopard. На самом деле, заявил Пригожин, россияне воевали против сельскохозяйственной техники — комбайнов.

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