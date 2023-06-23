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У Кремлі вперше відреагували на конфлікт Пригожина та Шойгу: що сказали

23 червня 2023 22:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Конфлікт Пригожина та Шойгу: у Кремлі відреагували
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Останнім часом точиться конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. У Кремлі вперше відрегували на їх протистояння. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Реакція Кремля

Зокрема, у Кремлі сказали, що наразі вживаються всі необхідні дії. 

"Володимир Путін в курсі ситуації навколо Євгена Пригожина. Зараз вживаються всі необхідні заходи", —  сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. 

 

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Реакція Кремля. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що Міноборони РФ вдарило по таборах угрупування "Вагнера". У відповідь його ватажок Євген Пригожин погрозив "розібратися".  

Додамо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин висміяв Міноборони РФ, яке нещодавно похвалилося відео зі знищенням українських танків Leopard. Насправді, заявив Пригожин, росіяни воювали проти сільськогосподарської техніки — комбайнів.

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