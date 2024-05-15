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В Крыму горел российский склвд с ракетами для МиГ-31 и Су-27, — АТЕШ

15 мая 2024 23:58
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Детонация боеприпасов на российском складе в Крыму
Военный аэродром Бельбек в Крыму. Фото иллюстративное: Facebook/МО РФ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Во временно оккупированном Крыму после взрывов на российском аэродроме Бельбек, произошедших в ночь с 14 на 15 мая, начали детонировать боеприпасы. Взрывы гремели на складе, где хранятся ракеты для истребителей МиГ-31 и Су-27.

Об этом в среду, 15 мая, сообщили в Telegram партизанского движения "АТЕШ".

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По словам агентов "АТЕШ", на артскладе оккупантов наблюдаются значительные повреждения, поскольку попадание было точно в цель. Там хранятся ракеты для российских самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31, которыми Кремль терроризирует украинцев.

Детонация боеприпасов на ракетном складе РФ в Крыму
Скриншот с Telegram/АТЕШ

Как сообщают партизаны "АТЕШ", в Бельбеке зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры аэродрома в результате вторичной детонации.

Ранее крымские партизаны "АТЕШ" показали на видео и фото уцелевших кораблей оккупантов.

Также мы сообщали, что во временно оккупированном Мариуполе от отравления погибли около десяти российских военных. Украинские партизаны угостили их "загадочными" пасками.

война
Крым
взрыв
военные склады
партизаны
ракеты

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