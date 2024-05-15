Детонация боеприпасов на российском складе в Крыму

Военный аэродром Бельбек в Крыму. Фото иллюстративное: Facebook/МО РФ

Во временно оккупированном Крыму после взрывов на российском аэродроме Бельбек, произошедших в ночь с 14 на 15 мая, начали детонировать боеприпасы. Взрывы гремели на складе, где хранятся ракеты для истребителей МиГ-31 и Су-27.

Об этом в среду, 15 мая, сообщили в Telegram партизанского движения "АТЕШ".

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По словам агентов "АТЕШ", на артскладе оккупантов наблюдаются значительные повреждения, поскольку попадание было точно в цель. Там хранятся ракеты для российских самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31, которыми Кремль терроризирует украинцев.

Скриншот с Telegram/АТЕШ

Как сообщают партизаны "АТЕШ", в Бельбеке зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры аэродрома в результате вторичной детонации.

Ранее крымские партизаны "АТЕШ" показали на видео и фото уцелевших кораблей оккупантов.

Также мы сообщали, что во временно оккупированном Мариуполе от отравления погибли около десяти российских военных. Украинские партизаны угостили их "загадочными" пасками.