Детонация боеприпасов на российском складе в Крыму

В Крыму горел российский склвд с ракетами для МиГ-31 и Су-27, — АТЕШ
Во временно оккупированном Крыму после взрывов на российском аэродроме Бельбек, произошедших в ночь с 14 на 15 мая, начали детонировать боеприпасы. Взрывы гремели на складе, где хранятся ракеты для истребителей МиГ-31 и Су-27.
Об этом в среду, 15 мая, сообщили в Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Ракетами из Бельбека Россия обстреливает Украину
По словам агентов "АТЕШ", на артскладе оккупантов наблюдаются значительные повреждения, поскольку попадание было точно в цель. Там хранятся ракеты для российских самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31, которыми Кремль терроризирует украинцев.
Как сообщают партизаны "АТЕШ", в Бельбеке зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры аэродрома в результате вторичной детонации.
Ранее крымские партизаны "АТЕШ" показали на видео и фото уцелевших кораблей оккупантов.
Также мы сообщали, что во временно оккупированном Мариуполе от отравления погибли около десяти российских военных. Украинские партизаны угостили их "загадочными" пасками.
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