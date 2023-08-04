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В Крыму нет ни одной точки, куда бы не могли достать ВСУ, — Братчук

4 августа 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Крыму нет ни одной точки, куда бы не могли достать ВСУ, — Братчук
Сергей Братчук. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Неоднократно информационное пространство было заполнено новостями о "бавовне в Крыму". Силы и мощи ВСУ с начала войны растут и пока под поражением может оказаться любая точка временно оккупированной территории.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Уже сегодня на карте временно оккупированного Крыма нет ни одной точки, куда бы не могли достать ВСУ. Чем — пусть об этом думают враги. У них все там сошлось на Himars, а сейчас Storm, они опасаются этих ракет. А кто вам сказал, что есть только это?", — отметил Сергей Братчук.

Спикер УДАП добавил, что огневой контроль над временно оккупированным Крымом уже есть. Впрочем, он не так активен, как хотелось бы всем, ведь там, кроме военных объектов, есть и гражданское население.

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Сегодня утром, 4 августа, в порту Новороссийска, именно там РФ обычно держит свои корабли, раздались взрывы. В сети уже появилось видео как надводный дрон поразил большой десантный корабль оккупантов, от чего затопило один из его отсеков, и он дал крен.

В Меджлисе крымскотатарского народа прокомментировали ночные взрывы в оккупированном Крыму. Там считают, что все приближает его к увольнению.

Ночью, 4 августа, во временно оккупированном Крыму в Феодосийском районе прогремели взрывы. В городе исчез свет и не работал интернет.

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