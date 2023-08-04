В Крыму нет ни одной точки, куда бы не могли достать ВСУ, — Братчук
Неоднократно информационное пространство было заполнено новостями о "бавовне в Крыму". Силы и мощи ВСУ с начала войны растут и пока под поражением может оказаться любая точка временно оккупированной территории.
Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
"Уже сегодня на карте временно оккупированного Крыма нет ни одной точки, куда бы не могли достать ВСУ. Чем — пусть об этом думают враги. У них все там сошлось на Himars, а сейчас Storm, они опасаются этих ракет. А кто вам сказал, что есть только это?", — отметил Сергей Братчук.
Спикер УДАП добавил, что огневой контроль над временно оккупированным Крымом уже есть. Впрочем, он не так активен, как хотелось бы всем, ведь там, кроме военных объектов, есть и гражданское население.
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Сегодня утром, 4 августа, в порту Новороссийска, именно там РФ обычно держит свои корабли, раздались взрывы. В сети уже появилось видео как надводный дрон поразил большой десантный корабль оккупантов, от чего затопило один из его отсеков, и он дал крен.
В Меджлисе крымскотатарского народа прокомментировали ночные взрывы в оккупированном Крыму. Там считают, что все приближает его к увольнению.
Ночью, 4 августа, во временно оккупированном Крыму в Феодосийском районе прогремели взрывы. В городе исчез свет и не работал интернет.