У Криму немає жодної точки, куди б не могли дістати ЗСУ, — Братчук

Сергій Братчук. Фото: google

Неодноразово інформаційний простір був заповнений новинами про "бавовну в Криму". Сили й потужності ЗСУ від початку війни зростають й наразі під ураженням може опинитись будь-яка точка тимчасово окупованої території.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Уже сьогодні на мапі тимчасово окупованого Криму немає жодної точки, куди б не могли дістати ЗСУ. Чим — нехай про це думають вороги. У них же все там зійшлося на Himars, а зараз Storm, вони побоюються цих ракет. А хто вам сказав, що є лише це?", — зазначив Сергій Братчук.

Речник УДАП додав, що огневий контроль над тимчасово окупованим Кримом вже є. Втім, він не такий активний, як хотілося б всім, адже там, окрім військових обʼєктів, є і цивільне населення.

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Сьогодні вранці, 4 серпня, в порту Новоросійська, саме там РФ зазвичай тримає свої кораблі, пролунали вибухи. В мережі вже з’явилось відео як надводний дрон уразив великий десантний корабель окупантів, від чого затопило один із його відсіків, й він дав крен.

У Меджлісі кримськотатарського народу прокоментували нічні вибухи в окупованому Криму. Там вважають, що все наближає його до звільнення.

Вночі, 4 серпня, у тимчасово окупованому Криму в районі Феодосії пролунали вибухи. У місті зникло світло та не працював інтернет.