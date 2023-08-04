Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Криму немає жодної точки, куди б не могли дістати ЗСУ, — Братчук arrow

У Криму немає жодної точки, куди б не могли дістати ЗСУ, — Братчук

4 серпня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
У Криму немає жодної точки, куди б не могли дістати ЗСУ, — Братчук
Сергій Братчук. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Неодноразово інформаційний простір був заповнений новинами про "бавовну в Криму". Сили й потужності ЗСУ від початку війни зростають й наразі під ураженням може опинитись будь-яка точка тимчасово окупованої території. 

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

"Уже сьогодні на мапі тимчасово окупованого Криму немає жодної точки, куди б не могли дістати ЗСУ. Чим — нехай про це думають вороги. У них же все там зійшлося на  Himars, а зараз Storm, вони побоюються цих ракет. А хто вам сказав, що є лише це?", — зазначив Сергій Братчук. 

Речник УДАП додав, що огневий контроль над тимчасово окупованим Кримом вже є. Втім, він не такий активний, як хотілося б всім, адже там, окрім військових обʼєктів, є і цивільне населення.

Більше новин про Крим

Сьогодні вранці, 4 серпня, в порту Новоросійська, саме там РФ зазвичай тримає свої кораблі, пролунали вибухи. В мережі вже з’явилось відео як надводний дрон уразив великий десантний корабель окупантів, від чого затопило один із його відсіків, й він дав крен.

У Меджлісі кримськотатарського народу прокоментували нічні вибухи в окупованому Криму. Там вважають, що все наближає його до звільнення.

Вночі, 4 серпня, у тимчасово окупованому Криму в районі Феодосії пролунали вибухи. У місті зникло світло та не працював інтернет.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

None

Скандальні укриття у столиці: чому замість Кличка цим опікується народний депутат

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз