В Крыму оккупанты начали готовить к войне школьников

Оккупанты открыли курсы военной подготовки в одной из крымских школ

На оккупированном полуострове Крым русские оккупационные власти начали готовить к российско-украинской войне учеников местных школ. В одном из учебных заведений открыли курсы начальной военной подготовки.

Об этом сообщают российские СМИ.

Милитаризация крымских школ

В оккупированном Крыму российские оккупанты начали готовить к войне в Украине учеников местных школ.

В одном из учебных заведений оккупированного полуострова открыли курсы начальной военной подготовки.

Чему учат юных крымчан

Российские СМИ опубликовали видео происходящего на этих военных курсах в крымской школе.

Крымские школьники, в частности, учат собирать и разбирать автоматы Калашникова на скорость.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Крыму оккупанты раздают достопримечательности населению, как вести себя во время обстрелов.

А так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов прокомментировал укрепление полуострова. По его словам, оккупанты действуют "нестандартно".

Фото из российских СМИ