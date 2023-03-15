В Крыму оккупанты начали готовить к войне школьников
На оккупированном полуострове Крым русские оккупационные власти начали готовить к российско-украинской войне учеников местных школ. В одном из учебных заведений открыли курсы начальной военной подготовки.
Об этом сообщают российские СМИ.
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Милитаризация крымских школ
В оккупированном Крыму российские оккупанты начали готовить к войне в Украине учеников местных школ.
В одном из учебных заведений оккупированного полуострова открыли курсы начальной военной подготовки.
Чему учат юных крымчан
Российские СМИ опубликовали видео происходящего на этих военных курсах в крымской школе.
Крымские школьники, в частности, учат собирать и разбирать автоматы Калашникова на скорость.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Крыму оккупанты раздают достопримечательности населению, как вести себя во время обстрелов.
А так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов прокомментировал укрепление полуострова. По его словам, оккупанты действуют "нестандартно".
Фото из российских СМИ