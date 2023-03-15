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​​​​​​​У Криму окупанти почали готувати до війни школярів

15 березня 2023 13:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Окупанти відкрили курси військової підготовки у одній із кримських шкіл
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На окупованому півострові Крим російська окупаційна влада почала готувати до російсько-української війни учнів місцевих шкіл. У одному із навчальних закладів відкрили курси початкової військової підготовки.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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В окупованому Криму російські загарбники почали готувати до війни в Україні учнів тамтешніх шкіл.

Так, в одному із навчальних закладів окупованого півострова відкрили курси початкової військової підготовки.

Чому навчають юних кримчан

Російські ЗМІ опублікували відео того, що відбувається на цих військових курсах у кримській школі.

Кримських школярів, зокрема, навчають збирати і розбирати автомати Калашнікова на швидкість.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що у Криму окупанти роздають пам'ятки населенню, як поводити себе під час обстрілів.

А так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов прокоментував укріплення півострова. За його словами окупанти діють "нестандартно".

Фото з російських ЗМІ

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