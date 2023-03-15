У Криму окупанти почали готувати до війни школярів
На окупованому півострові Крим російська окупаційна влада почала готувати до російсько-української війни учнів місцевих шкіл. У одному із навчальних закладів відкрили курси початкової військової підготовки.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Мілітаризація кримських шкіл
В окупованому Криму російські загарбники почали готувати до війни в Україні учнів тамтешніх шкіл.
Так, в одному із навчальних закладів окупованого півострова відкрили курси початкової військової підготовки.
Чому навчають юних кримчан
Російські ЗМІ опублікували відео того, що відбувається на цих військових курсах у кримській школі.
Кримських школярів, зокрема, навчають збирати і розбирати автомати Калашнікова на швидкість.
Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що у Криму окупанти роздають пам'ятки населенню, як поводити себе під час обстрілів.
А так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов прокоментував укріплення півострова. За його словами окупанти діють "нестандартно".
Фото з російських ЗМІ