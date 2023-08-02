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В Крыму раздались мощные взрывы: что известно

2 августа 2023 12:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Взрывы в Крыму 2 августа - видео
Взрыв в Крыму. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В среду, 2 августа в ряде районов Крыма прозвучали мощные взрывы. В связи с этим было временно ограничено движение через Керченский мост.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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Сообщается, что звуки взрывов были слышны в Симферополе, Гвардейском, Новофедоровке и других населенных пунктах.

В Гвардейском произошел взрыв значительной мощности, что привело к образованию дымового столба. Источник "Радио Свобода" указывает, что в данном районе находится авиабаза, подконтрольная Воздушно-космическим силам России. В Новофедоровке была активирована система ПВО.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

На данный момент официальные представители власти не высказывались на этот счет, однако в интернете уже опубликованы записи, демонстрирующие моменты взрывов. 

По отчетам местных СМИ, движение через Керченский мост было приостановлено на короткий промежуток времени, но затем возобновлено.

Не первые взрывы

В последние недели подобные случаи в Крыму стали частым явлением. Накануне, в Севастополе произошел сильный взрыв, который был слышен даже на расстоянии в десятки километров от эпицентра. Также некоторые районы Крыма, такие как Гвардейское, стали свидетелями неоднократных взрывов, при этом в указанных районах находятся ключевые объекты инфраструктуры.

Напомним, что так называемый российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что над полуостровом силы ПВО и средства РЭБ сбили 11 беспилотников "противника". Попадание произошло в склад боеприпасов россиян в Джанкойском районе.

Также мы сообщали, что во временно оккупированном Крыму был уничтожен российский склад БК на одном из аэродромов. Он долгое время был "заброшен" и не использовался.

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