В Крыму россияне проводят учения по действиям в "чрезвычайных ситуациях"

Российские оккупанты в Крыму. Фото: росСМИ

Оккупационные власти провели обучение для работников МЧС РФ на севере Крыма. В частности, они касались того, как правильно поступать в "чрезвычайных ситуациях".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Сообщается, что оккупанты готовят спасателей к работе в условиях техногенной катастрофы.

"Известно, что враг готовит спасателей к работе в условиях техногенной катастрофы с радиационным и химическим загрязнением, и именно на этом был акцент на севере Крыма", — говорится в сообщении.

К тому же, как отмечают, в районных администрациях также отрабатывали свои действия в таких катастрофах.

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 22 июня в Крыму произошел очередной взрыв. В Джанкое был взорван Чонгарский мост. По словам Аксенова, в настоящее время специалисты в области взрывных работ проводят анализ, чтобы определить тип использованного вооружения.

Добавим, что в ГУР прокомментировали удар по Крымскому мосту. Там отметили, что удар по Чонгарскому мосту — это неизбежное событие. Украина продолжает процесс деоккупации своих территорий, захваченных российскими оккупантами.