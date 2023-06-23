У Криму росіяни проводять навчання щодо дій в "надзвичайних ситуаціях"
Окупаційна влада провела навчання для працівників МНС РФ на півночі Криму. Зокрема, вони стосувалися того, як правильно діяти в "надзвичайних ситуаціях".
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У Криму проводять навчання
Повідомляється, що окупанти готують рятувальників до роботи в умовах техногенної катастрофи.
"Відомо, що ворог готує рятувальників до роботи в умовах техногенної катастрофи із радіаційним та хімічним забрудненням, й саме на цьому був акцент навчання на півночі Криму", — йдеться у повідомленні.
До того ж, як наголошують, у районних адміністраціях також відпрацьовували свої дії в умовах таких катастроф.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 22 червня в Криму стався черговий вибух. У Джанкої був підірваний Чонгарський міст. За словами Аксьонова, на цей час фахівці в галузі вибухових робіт проводять аналіз, щоб визначити тип використаного озброєння.
Додамо, що у ГУР прокоментували удар по Кримському мосту. Там зазначили, що удар по Чонгарському мосту — це неминуча подія. Україна продовжує процес деокупації своїх територій, захоплених російськими окупантами.